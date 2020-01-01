L’enduit ou crépi intérieur décoratif associe performance technique et rendu esthétique pour personnaliser les murs intérieurs. Grâce à ses finitions variées (lissé, brossé, taloché, structuré), il apporte du relief et de la matière aux surfaces tout en couvrant efficacement les irrégularités. Utilisé dans les logements, hôtels, restaurants ou bureaux, il permet de créer des ambiances sur mesure, du rustique au contemporain. Certains produits intègrent des pigments, charges minérales ou effets métalliques. En plus de leur aspect décoratif, ces enduits contribuent à la durabilité et à la protection des supports. Retrouvez sur cette page des solutions décoratives pour valoriser vos intérieurs avec un revêtement mural à forte valeur ajoutée, adapté aux professionnels du second œuvre.