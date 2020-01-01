L’enduit ou crépi intérieur naturel s’inscrit dans une démarche écoresponsable en utilisant des composants biosourcés ou minéraux comme la chaux, l’argile ou les charges végétales. Adapté à la construction durable, il favorise la régulation hygrométrique et la respiration des parois, tout en garantissant une excellente compatibilité avec les supports traditionnels. Ces revêtements naturels offrent aussi une bonne inertie thermique et un confort acoustique renforcé. Ils sont prisés dans l’habitat écologique, les bâtiments basse consommation ou les rénovations de bâtis anciens. Leur esthétique brute ou patinée apporte du caractère aux intérieurs. Retrouvez ici une sélection de solutions naturelles pour enduire les murs dans le respect des normes environnementales et du confort des occupants.