L’enduit ou crépi intérieur prêt à l’emploi simplifie les chantiers en supprimant les phases de préparation du mélange. Conditionné sous forme pâteuse, il est directement applicable sur les supports usuels du bâtiment : plâtre, plaque de plâtre, béton, ancienne peinture. Adapté à la rénovation comme au neuf, il permet un gain de temps notable tout en assurant une finition soignée. Disponible en différentes granulométries et textures, il s’utilise pour le rebouchage, le lissage ou la décoration selon la formulation. Ce type de produit facilite également le travail sur chantier grâce à une consistance régulière et une mise en œuvre maîtrisée. Découvrez ici une gamme complète d’enduits intérieurs prêts à l’emploi conçus pour les professionnels exigeants du second œuvre.