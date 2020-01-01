L’enduit ou crépi pulvérisable à l’airless permet une application rapide et uniforme sur de grandes surfaces intérieures. Utilisé avec une machine airless, ce produit fluide assure un gain de temps considérable par rapport à l’application manuelle, tout en offrant une finition soignée. Il est adapté aux chantiers de logements collectifs, tertiaires ou industriels où la cadence d’exécution est un enjeu. Compatible avec de nombreux supports (plâtre, béton, plaques de plâtre), il permet de lisser, uniformiser ou décorer selon la formulation choisie. Certains produits intègrent également des charges spécifiques pour faciliter le ponçage ou limiter les projections. Retrouvez ici des enduits airless professionnels conçus pour optimiser la productivité tout en garantissant un résultat de qualité.