L’enrouleur pour téléphonie, TV, haut-parleur permet de gérer efficacement les longueurs de câble tout en garantissant une connexion fiable et sécurisée. Utilisé dans les installations fixes ou mobiles, il facilite le déploiement et le rangement des câbles coaxiaux, audio, RJ45 ou de signalisation. Dans les environnements professionnels comme les plateaux TV, les salles de conférence, les studios ou les chantiers, ces enrouleurs réduisent les risques de détérioration, de faux contacts et d’encombrement. Ils sont disponibles avec ou sans tambour motorisé, en version portable ou intégrée dans un rack. Certains modèles sont conçus pour un usage intensif, avec des protections contre les torsions ou les pincements. Cette sélection d’enrouleur pour téléphonie, TV, haut-parleur répond aux exigences de flexibilité, de sécurité et de fiabilité pour tous les professionnels de l’audiovisuel ou des télécoms.