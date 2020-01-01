Ensemble sanitaire préfabriqué

Les ensembles sanitaires préfabriqués sont des solutions clés en main conçues pour une installation rapide, efficace et conforme aux normes dans les bâtiments neufs ou en rénovation. Prêts à poser, ces modules intègrent l’ensemble des équipements nécessaires (WC, lavabo, douche, robinetterie, accessoires) ainsi que les raccordements eau/évacuation. Très utilisés dans les établissements recevant du public, les logements collectifs, les bases vie de chantier ou les bâtiments modulaires, ils permettent un gain de temps important sur les chantiers. Compacts, fonctionnels et durables, ils garantissent une qualité d’exécution homogène et un respect des contraintes réglementaires (accessibilité, hygiène, sécurité). Découvrez notre sélection d’ensembles sanitaires préfabriqués adaptés aux besoins des professionnels du BTP.