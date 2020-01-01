Entrepôt et armoire frigorifique

Les entrepôts et armoires frigorifiques assurent la conservation des produits sensibles à température contrôlée, qu’ils soient alimentaires, pharmaceutiques ou chimiques. Les armoires sont utilisées pour le stockage en petite ou moyenne capacité, tandis que les entrepôts frigorifiques permettent de gérer des volumes importants dans la chaîne logistique. Ces équipements doivent garantir une stabilité thermique, une consommation énergétique optimisée et une accessibilité fonctionnelle. En version positive ou négative, ils répondent aux normes sanitaires strictes et s’intègrent dans les environnements professionnels les plus exigeants.