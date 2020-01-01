Le froid industriel permet de maintenir des températures contrôlées dans les process de production, de conservation ou de transformation. Utilisé dans l’agroalimentaire, la chimie, la plasturgie ou la logistique, il repose sur des installations sur mesure intégrant compresseurs, échangeurs, évaporateurs et groupes de condensation. Ces systèmes doivent allier performance énergétique, fiabilité et respect des normes sanitaires. Un bon dimensionnement et une régulation précise sont essentiels pour garantir continuité de service et économies d’énergie. Retrouvez les solutions adaptées à vos besoins industriels.