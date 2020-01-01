Entretien des conduits et canalisation

L’entretien des conduits et canalisations est essentiel pour préserver la performance des réseaux d’évacuation, de distribution et de ventilation. Déboucheurs, nettoyants, produits désinfectants ou outils de curage permettent d’éliminer les dépôts, graisses, racines ou bouchons susceptibles d’obstruer les circuits. Un entretien régulier prévient les engorgements, les mauvaises odeurs et les dysfonctionnements. Que ce soit pour les réseaux sanitaires, pluviaux ou industriels, ces solutions techniques assurent une longévité optimale et un fonctionnement fluide des installations. Retrouvez ici les produits adaptés à chaque usage professionnel.