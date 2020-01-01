Tube, tuyau et canalisation

Les tubes, tuyaux et canalisations sont indispensables à tous les réseaux du bâtiment : eau potable, eaux usées, chauffage, ventilation, ou encore assainissement. En fonction des usages et des contraintes techniques, différents matériaux sont disponibles : PVC, cuivre, PER, acier, polyéthylène, fonte, etc. Ces éléments garantissent une circulation fluide, fiable et durable des fluides dans les installations, tout en répondant aux normes en vigueur. Ils doivent être sélectionnés selon la pression, la température, la nature du fluide ou encore les conditions d’enfouissement ou d’exposition. Retrouvez sur cette page une large gamme de solutions techniques adaptées aux besoins des professionnels du BTP pour tous types de chantiers.