Les entrevous et hourdis à isolation incorporée représentent une solution performante pour la réalisation de planchers à poutrelles, répondant aux exigences thermiques et environnementales actuelles. Intégrant directement l'isolant, ces éléments facilitent la mise en œuvre sur chantier tout en assurant une excellente performance énergétique. Disponibles en divers matériaux tels que le polystyrène expansé, le bois ou les composites, ils s'adaptent aux spécificités de chaque projet. Par exemple, le système Hourdissimo® ECA de HIRSCH Isolation, fabriqué à partir de ressources renouvelables, offre une empreinte carbone améliorée et une recyclabilité totale, tout en maintenant des performances thermiques élevées . Ces solutions conviennent aussi bien aux maisons individuelles qu'aux logements collectifs ou aux bâtiments tertiaires. Explorez notre sélection pour découvrir des produits innovants, conformes aux normes en vigueur, et optimisez vos chantiers en alliant efficacité, durabilité et respect des réglementations thermiques.​​