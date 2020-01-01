Entrevous et hourdis

Les entrevous, également appelés hourdis, sont des éléments essentiels dans la construction de planchers à poutrelles. Positionnés entre les poutrelles, ils servent de coffrage pour la dalle de compression et contribuent à la répartition des charges. Disponibles en divers matériaux tels que le béton, le polystyrène, le bois ou les composites, ils répondent aux exigences spécifiques de chaque projet en termes d'isolation thermique, acoustique et de résistance au feu. Les entrevous en béton offrent une robustesse adaptée aux planchers intermédiaires et aux zones à forte sollicitation, tandis que les modèles en polystyrène sont privilégiés pour leur légèreté et leurs performances isolantes, notamment en plancher bas sur vide sanitaire. Cette page regroupe une sélection de solutions techniques et de produits conformes aux normes en vigueur, facilitant la mise en œuvre de planchers performants et durables pour les professionnels du BTP.