Les entrevous et hourdis en béton sont des éléments essentiels dans la construction de planchers à poutrelles, offrant robustesse et durabilité aux structures. Adaptés aux bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels, ils assurent une excellente capacité de charge et une bonne inertie thermique, contribuant ainsi au confort des occupants. Disponibles en différentes configurations (pleins, creux, armés ou précontraints), ces éléments s'adaptent aux exigences spécifiques de chaque chantier. Leur mise en œuvre, conforme aux normes en vigueur, garantit une installation sécurisée et pérenne. Découvrez sur cette page une sélection de solutions techniques répondant aux besoins des professionnels du BTP en matière de qualité, de fiabilité et de conformité réglementaire.