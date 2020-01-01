Les entrevous et hourdis en béton léger constituent une solution efficace pour la réalisation de planchers à poutrelles, alliant performance structurelle et facilité de mise en œuvre. Grâce à leur composition spécifique, ces éléments offrent une réduction significative du poids des planchers, facilitant ainsi la manutention sur chantier et diminuant les contraintes sur les structures porteuses. Leur légèreté permet également une mise en œuvre plus rapide, tout en conservant une bonne résistance mécanique. Adaptés aux constructions neuves comme à la rénovation, ils répondent aux exigences des professionnels du BTP en matière de qualité, de durabilité et de conformité aux normes en vigueur. Découvrez sur cette page une sélection de solutions techniques conçues pour optimiser vos projets de construction et garantir la pérennité de vos ouvrages.