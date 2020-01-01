Les entrevous et hourdis en matière plastique représentent une solution innovante pour la réalisation de planchers à poutrelles. Légers et résistants, ils facilitent la manipulation sur chantier et réduisent la pénibilité lors de la pose. Leur conception permet une adaptation aisée aux différentes configurations de planchers, qu'il s'agisse de vides sanitaires, de planchers intermédiaires ou de toitures-terrasses. Ces éléments offrent également une bonne résistance aux conditions environnementales variées, contribuant ainsi à la durabilité des ouvrages. En intégrant des matériaux recyclés, ils participent à une démarche de construction plus respectueuse de l'environnement. Découvrez sur cette page une sélection de solutions techniques adaptées aux exigences des professionnels du BTP, alliant performance, facilité de mise en œuvre et conformité aux normes en vigueur.