L’escalier escamotable est idéal pour accéder à des combles, greniers ou locaux techniques tout en optimisant l’espace au sol. Repliable dans le plafond ou intégré à une trappe, il se déploie facilement lorsque nécessaire, puis se range discrètement. Ce type d’escalier est souvent utilisé dans les maisons individuelles, les bâtiments collectifs ou les locaux professionnels. Disponible en bois, aluminium ou acier, il peut être motorisé ou manuel, et répondre aux exigences de sécurité (charge, stabilité, marches antidérapantes). Pratique, léger et peu encombrant, il permet de créer un accès ponctuel ou sécurisé sans modifier la structure du bâtiment. Retrouvez ici des modèles adaptés aux professionnels du BTP.