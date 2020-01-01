Evaporateur

Les évaporateurs absorbent la chaleur pour transformer un liquide en gaz, assurant ainsi le refroidissement dans les systèmes CVC ou frigorifiques. Placés dans les unités intérieures de climatisation ou les chambres froides, ils favorisent un transfert thermique efficace. Leur conception varie selon le type de fluide, le débit et la température souhaitée. Indispensables pour le confort thermique ou la conservation des produits, ils doivent être dimensionnés avec précision. Découvrez une sélection d’évaporateurs adaptés à vos besoins techniques.