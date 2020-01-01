Excavateur de tranchée

Les excavateurs de tranchée, ou trancheuses, sont conçus pour creuser rapidement et avec précision des tranchées étroites et régulières. Idéals pour la pose de canalisations, câbles, réseaux secs ou humides, ces engins sont adaptés aux chantiers de voirie, d’assainissement ou d’aménagement paysager. Disponibles en versions à chaîne, à roue, manuelles ou montées sur porteur, ils assurent un creusement propre, une profondeur maîtrisée et une cadence élevée.

Grâce à leur mécanisme de coupe performant, les trancheuses réduisent les efforts de finition, limitent les déblais et optimisent la vitesse d’exécution. Maniables, robustes et précises, elles conviennent aussi bien aux travaux urbains qu’aux grands linéaires en terrain meuble ou dur. Un équipement indispensable pour gagner en productivité sur tous vos projets de pose en tranchée.