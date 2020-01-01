Excavateur

Les excavateurs, aussi appelés pelles hydrauliques, sont des engins incontournables du chantier, spécialisés dans le creusement, la dépose, l’extraction et la manutention de matériaux (terre, gravats, roches). Disponibles en versions mini, standard, longreach ou sur chenilles et pneus, ils s’adaptent à tous types de chantiers : VRD, fondations, tranchées, démolition, exploitation. Grâce à leurs bras articulés et godets variés, les excavateurs assurent précision, puissance et efficacité en toute sécurité.

Robustes et polyvalents, avec maniabilité optimal et systèmes de stabilisation, ils améliorent la productivité, réduisent la pénibilité et sont compatibles avec une large gamme de accessoires (brise-roche, godet tamiseur, grappin). Choisissez un modèle adapté à vos besoins pour garantir rapidité, sécurité et qualité d’exécution sur vos projets de terrassement ou de génie civil.