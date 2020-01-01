Extinction automatique, sprinkler

Les systèmes d’extinction automatique comme les sprinklers sont conçus pour maîtriser un incendie dès son déclenchement. Déclenchés par la chaleur, ils projettent de l’eau sur la zone concernée, limitant la propagation du feu. Ce type de dispositif est particulièrement utilisé dans les bâtiments industriels, tertiaires ou ERP, où la réactivité est cruciale. Explorez les solutions disponibles pour équiper efficacement vos projets en extinction automatique conforme aux normes.