La protection incendie regroupe des solutions techniques essentielles pour prévenir, détecter et combattre les départs de feu dans les bâtiments tertiaires, résidentiels, industriels et ERP. Extincteurs, RIA (Robinet d’Incendie Armé), colonnes sèches, détecteurs de fumée et sprinklers assurent une couverture globale des risques d’incendie. Conçus pour respecter les réglementations en vigueur (normes NF, EN, conformité aux plans APSAD, code du travail), ces dispositifs garantissent réactivité, sécurité des occupants et protection du patrimoine en cas d’incident. Faciles à intégrer en neuf comme en rénovation, modulaires et faciles à entretenir, nos solutions sont pensées pour les installateurs et prescripteurs afin d’optimiser la sécurité incendie sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment. Parcourez cette sélection pour identifier les équipements adaptés à vos exigences réglementaires et techniques.