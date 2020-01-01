La fausse poutre décorative permet de recréer l’aspect rustique ou architectural d’une structure porteuse sans contraintes de poids ni de pose. En polyuréthane, bois creux ou composite, elle s’intègre facilement en plafond pour donner du cachet à une pièce ou masquer des câbles, conduits ou fissures. Elle est idéale pour les intérieurs résidentiels, restaurants, boutiques ou hôtels, en neuf comme en rénovation. Légère et facile à fixer, elle se décline en de nombreux styles, teintes et finitions (aspect bois ancien, peint, brut). Retrouvez ici des solutions décoratives pratiques et esthétiques pour personnaliser vos espaces.