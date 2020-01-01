Décoration pour mur, plafond, plancher

Les solutions de décoration pour mur, plafond et plancher jouent un rôle central dans la finition et l’embellissement des bâtiments. Elles englobent des éléments tels que plinthes, corniches, moulures, baguettes, rosaces ou habillages décoratifs, qui apportent du caractère, masquent les jonctions et contribuent à l’esthétique globale des intérieurs. Ces produits, disponibles en bois, PVC, aluminium, plâtre, polyuréthane ou matériaux composites, s’adaptent à tous types de chantiers : logements, bureaux, ERP, hôtels ou commerces. Outre l’aspect visuel, ils peuvent offrir des propriétés techniques comme la protection aux chocs, la résistance à l’humidité ou l’intégration d’éclairage. Cette page propose des gammes innovantes et durables pour valoriser vos ouvrages et garantir une finition soignée, conforme aux attentes des professionnels du bâtiment.