Faux cintre prêt à plâtrer, voûte préformée

Les faux cintres prêts à plâtrer et les voûtes préformées sont des éléments architecturaux décoratifs permettant de structurer élégamment un passage ou un plafond. Ils offrent un rendu haut de gamme, tout en étant rapides à poser grâce à leur forme préfabriquée. Fabriqués en plâtre, polystyrène ou matériaux composites, ils s’adaptent aux contraintes techniques du chantier et peuvent être peints ou enduits. Leur usage est courant dans les hôtels, logements de standing, commerces ou lieux patrimoniaux. Cette page rassemble des solutions pour créer des arcs, voûtes ou habillages esthétiques avec un minimum d’intervention sur la maçonnerie.