La fenêtre de toit est essentielle pour apporter lumière naturelle et aération aux combles aménagés ou aux pièces situées sous toiture. Conçue pour résister aux intempéries, elle assure également une excellente performance thermique et acoustique. Pivotante, à projection ou motorisée, elle s’adapte aux besoins des professionnels pour garantir confort et efficacité énergétique. Consultez notre sélection de fenêtres de toit compatibles avec différents types de couverture et normes en vigueur.