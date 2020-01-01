Fenêtre, porte-fenêtre coulissante

Les fenêtres et portes-fenêtres coulissantes sont idéales pour les projets recherchant un gain de place, une ouverture fluide et une grande surface vitrée. Elles permettent d’optimiser la lumière naturelle tout en facilitant l’accès vers l’extérieur (terrasses, balcons, jardins). Disponibles en aluminium, PVC ou bois, ces menuiseries s’adaptent à tous les styles architecturaux. Elles peuvent intégrer des vitrages isolants performants, un système de verrouillage renforcé et des solutions de motorisation pour plus de confort. Les coulissants à galandage permettent de dissimuler les vantaux dans les cloisons pour une ouverture totale. Pratiques, esthétiques et conformes aux normes en vigueur, ces fenêtres améliorent à la fois le confort d’usage et la performance énergétique. Parcourez les modèles proposés pour vos aménagements résidentiels ou tertiaires.