Fenêtre et porte-fenêtre

Les fenêtres et portes-fenêtres sont des éléments clés de l’enveloppe du bâtiment, alliant esthétique, confort thermique, isolation acoustique et sécurité. Disponibles en PVC, aluminium, bois ou mixtes, elles se déclinent en multiples dimensions, formes et types d’ouverture (à la française, oscillo-battante, coulissante, à galandage, etc.). Ces menuiseries jouent un rôle essentiel dans la performance énergétique des bâtiments neufs comme en rénovation, en respectant les normes RE2020 et les critères d’étanchéité à l’air, à l’eau et au vent. Elles peuvent intégrer des vitrages spécifiques (double, triple, à contrôle solaire, feuilleté…) et être équipées de dispositifs de sécurité renforcée ou de motorisation. Les fabricants proposent également des solutions connectées pour une gestion intelligente des ouvrants. Explorez notre sélection de fenêtres et portes-fenêtres pour trouver les menuiseries techniques et design adaptées à vos projets de construction ou de rénovation.