Fenêtre, porte-fenêtre en acier inoxydable

Les fenêtres et portes-fenêtres en acier inoxydable offrent une solution haut de gamme alliant résistance extrême à la corrosion, longévité et design élégant. Recommandées pour les environnements marins, industriels ou très exposés, elles garantissent une tenue parfaite dans le temps sans entretien spécifique. L’inox permet également une finesse de profilés propice à la lumière naturelle et à l’intégration architecturale moderne. Ces menuiseries supportent des vitrages techniques (isolation, sécurité, contrôle solaire) tout en assurant une excellente étanchéité. Compatibles avec les exigences de la RE2020, elles conviennent aussi bien aux constructions neuves qu’aux rénovations de bâtiments de prestige. Retrouvez ici les modèles en inox pour allier esthétique et performance.