Fenêtre, porte-fenêtre en acier ordinaire, galvanisé ou laqué

Les fenêtres et portes-fenêtres en acier (ordinaire, galvanisé ou laqué) sont prisées pour leur robustesse, leur finesse de profilés et leur esthétique contemporaine. Elles permettent de réaliser de grandes surfaces vitrées tout en assurant une excellente sécurité et une bonne durabilité. Le traitement galvanisé ou laqué protège l’acier contre la corrosion, rendant ces menuiseries idéales en milieu urbain ou industriel. Elles conviennent aussi bien aux bâtiments tertiaires qu’aux logements collectifs et peuvent intégrer des vitrages isolants performants. Grâce à leur forte résistance mécanique, ces fenêtres supportent aisément des vitrages lourds ou anti-effraction. Les modèles disponibles répondent aux normes en vigueur (thermique, acoustique, sécurité). Découvrez les solutions techniques adaptées à vos projets de construction ou de rénovation.