Fenêtre, porte-fenêtre en aluminium ou alliage léger

Les fenêtres et portes-fenêtres en aluminium séduisent par leur design épuré, leur résistance naturelle à la corrosion et leur large palette de finitions. Grâce à la finesse des profilés, l’aluminium permet de maximiser les apports lumineux tout en garantissant une bonne performance thermique et acoustique, notamment avec rupture de pont thermique. Idéales pour les architectures modernes, les façades vitrées ou les grandes baies, ces menuiseries s’intègrent parfaitement dans tous types de bâtiments, en neuf comme en rénovation. L’aluminium offre aussi une grande facilité d’entretien et une excellente recyclabilité. Découvrez notre sélection de fenêtres alu adaptées à tous vos projets de construction exigeants.