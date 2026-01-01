Fenêtre, porte-fenêtre en bois

Les fenêtres et portes-fenêtres en bois conjuguent charme naturel, performance thermique et respect de l’environnement. Ce matériau noble séduit par son esthétique chaleureuse et ses qualités isolantes, tout en répondant aux exigences de la RE2020. En plus d’une bonne résistance mécanique, le bois est adaptable à toutes les formes, finitions et teintes. Ces menuiseries conviennent aussi bien à la rénovation de bâtiments anciens qu’aux constructions neuves à haute performance énergétique. Le traitement en usine (autoclave, lasure, peinture) garantit une bonne tenue dans le temps. Compatibles avec tous types de vitrages, elles s’intègrent facilement dans les projets patrimoniaux ou architecturaux. Retrouvez ici des modèles en bois robustes et performants.