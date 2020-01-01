Fenêtre, porte-fenêtre en polyester

Les fenêtres et portes-fenêtres en polyester sont des solutions innovantes pour les environnements nécessitant une forte résistance à l’humidité, aux produits chimiques ou aux variations de température. Matériau composite léger et stable, le polyester offre une excellente isolation thermique et une bonne tenue dans le temps. Ces menuiseries sont souvent utilisées dans des bâtiments agricoles, industriels, en milieux humides ou en zones techniques. Faciles à entretenir, elles résistent à la corrosion, aux UV et ne nécessitent pas de traitement particulier. Le polyester peut également être associé à des renforts en fibres pour améliorer sa rigidité. Parcourez les solutions proposées pour trouver des fenêtres techniques adaptées aux usages spécifiques.