Fenêtre, porte-fenêtre en polyuréthane

Les fenêtres et portes-fenêtres en polyuréthane se distinguent par leur excellente performance thermique et leur durabilité. Ce matériau isolant par nature permet de concevoir des menuiseries à haute efficacité énergétique, idéales pour les bâtiments passifs ou très basse consommation. Résistant à l’humidité, au vieillissement et aux variations climatiques, le polyuréthane est également léger et facile à entretenir. Il offre une grande stabilité dimensionnelle et peut être combiné à d’autres matériaux (aluminium, bois) pour renforcer ses performances. Ces menuiseries techniques conviennent à des applications spécifiques, notamment dans l’habitat individuel ou les locaux à forte exigence thermique. Retrouvez ici une gamme complète de fenêtres en polyuréthane pour optimiser l’enveloppe de vos bâtiments.