Fenêtre, porte-fenêtre en PVC

Les fenêtres et portes-fenêtres en PVC sont plébiscitées dans le secteur du bâtiment pour leur excellent rapport qualité/prix, leur performance thermique et leur facilité d’entretien. Ce matériau synthétique offre une bonne résistance aux intempéries, aux UV et aux variations de température, sans nécessiter de traitement particulier. Grâce à la technique du multichambre et aux vitrages isolants, les menuiseries PVC assurent une isolation efficace, conforme aux exigences de la RE2020. Elles se déclinent en de nombreux formats, coloris et finitions, avec des ouvrants à la française, oscillo-battants, coulissants ou à soufflet. Simples à poser et économiques, elles conviennent aussi bien à la construction neuve qu'à la rénovation énergétique. Découvrez les modèles en PVC disponibles pour tous vos projets de menuiserie extérieure.