La protection solaire et l’occultation regroupent l’ensemble des solutions permettant de contrôler la lumière naturelle, de préserver l’intimité et d’améliorer le confort thermique dans les bâtiments. Stores extérieurs, brise-soleil, volets roulants, rideaux intérieurs ou vitrages techniques contribuent à limiter les surchauffes en été et à optimiser la performance énergétique des ouvrages. Ces équipements s’intègrent aux constructions neuves comme aux projets de rénovation, dans les secteurs résidentiel, tertiaire ou commercial. Esthétiques et fonctionnels, ils participent également à la valorisation des façades. Parcourez les produits proposés pour choisir les systèmes adaptés à vos besoins en protection solaire et occultation.