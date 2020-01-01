Fermeture d'habitation

Les fermetures d’habitation regroupent toutes les menuiseries et systèmes de protection qui sécurisent, isolent et embellissent les bâtiments résidentiels. Portes d’entrée, fenêtres, baies vitrées, volets roulants ou battants, stores, portails et portes de garage constituent des éléments clés pour assurer l’étanchéité à l’air, l’isolation thermique et phonique, ainsi que la sécurité contre les tentatives d’intrusion. Les modèles manuels ou motorisés apportent un confort d’utilisation et peuvent intégrer des options connectées pour la domotique. Chaque produit répond à des exigences normatives (RT 2012, certifications CE, NF, CSTB…) et à des contraintes architecturales variées, du neuf à la rénovation. Parcourez les références pour trouver les menuiseries d’habitation adaptées aux exigences de vos chantiers, en alliant performance technique et esthétique soignée.