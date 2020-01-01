La feuille de bois est un matériau fin et polyvalent, largement utilisé en agencement, menuiserie et décoration. Souple et facile à travailler, elle se colle sur différents supports pour apporter l’esthétique et la chaleur du bois massif, tout en optimisant les coûts et la légèreté. Employée pour le placage de meubles, panneaux ou revêtements muraux, elle permet d’obtenir des finitions de qualité, personnalisables selon les essences choisies. Sa finesse offre également une grande liberté créative, idéale pour des applications design et sur mesure. Solution pratique et durable, la feuille de bois répond aux besoins des professionnels souhaitant allier esthétisme, performance et respect des contraintes techniques sur leurs projets.