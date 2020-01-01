Feuille mince de métal enrobé par enduit pâteux

Les feuilles minces de métal enrobé par enduit pâteux sont utilisées dans les travaux d’étanchéité pour renforcer les membranes bitumineuses ou assurer une protection mécanique sur des zones sensibles. Ce produit composite, constitué d’un métal souple (généralement aluminium) recouvert d’un enduit pâteux, combine souplesse, résistance et étanchéité. Il est particulièrement adapté aux traitements de points singuliers comme les relevés, les acrotères, les traversées ou les angles. Facile à découper et à poser, il s’adapte aux formes complexes tout en assurant une barrière étanche et durable contre l’humidité. Cette solution technique permet également de renforcer la résistance aux UV et aux agressions extérieures. Retrouvez ici une sélection de feuilles minces renforcées pour une mise en œuvre fiable sur vos chantiers.