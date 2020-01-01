Feux, signalisation lumineuse de chantier

Les feux et dispositifs lumineux de chantier assurent une signalisation claire et visible, notamment la nuit ou en zones à trafic. Feux clignotants, gyrophares, lampes à LED ou balises solaires préviennent les risques de collision et attirent l’attention des conducteurs ou piétons. Alimentés par batterie, piles ou énergie solaire, ces équipements sont conçus pour résister aux intempéries et aux chocs. Indispensables sur voiries, zones d’accès ou chantiers mobiles.