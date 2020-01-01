La fibre de carbone est un matériau ultra-performant utilisé dans le BTP pour ses propriétés exceptionnelles de résistance, de légèreté et de durabilité. Appliquée sous forme de bande, treillis ou lamelle, elle est particulièrement adaptée au renforcement structurel des ouvrages en béton, métal ou bois. La fibre de carbone permet de compenser les pertes de résistance, d’augmenter les charges admissibles ou de prolonger la durée de vie des structures existantes. Elle est utilisée dans les projets de réhabilitation, de génie civil ou d’infrastructure, et offre un gain de temps considérable grâce à sa facilité de mise en œuvre. Résistante aux agents chimiques et aux intempéries, elle garantit une performance durable et fiable. Les professionnels du bâtiment peuvent s’appuyer sur une large gamme de produits pour chaque type de renforcement. Retrouvez ici les solutions en fibre de carbone adaptées à vos projets.