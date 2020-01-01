Géosynthétique, produit semi-tissé, non-tissé

Le géosynthétique semi-tissé ou non-tissé regroupe des matériaux techniques essentiels pour la stabilité, la filtration, le drainage ou la séparation des sols et remblais. Fabriqués en polypropylène ou polyester, ces produits offrent une excellente résistance mécanique, une durabilité élevée et une tenue à la traction optimale. Utilisés dans les aménagements routiers, les bassins techniques, les murs de soutènement, les travaux d’assainissement ou les toitures végétalisées, ils améliorent la performance des infrastructures tout en simplifiant la mise en œuvre. Disponibles en différentes densités, largeurs et structures, ces géosynthétiques répondent aux exigences normatives (filtration, perméabilité, tenue à la charge). Parcourez les solutions listées pour identifier les références adaptées à vos projets de terrassement, drainage ou génie civil.