La fibre de verre murale est un revêtement technique et décoratif utilisé pour renforcer les murs tout en les rendant esthétiques. Composée de fils de verre tissés, elle est très résistante aux chocs, aux fissures et à l’humidité. Elle se peint facilement, ce qui permet de personnaliser les murs avec un rendu lisse ou texturé. Idéale en rénovation comme en neuf, la fibre de verre est adaptée aux locaux à fort passage, ERP, bureaux ou logements. Certains modèles sont classés M1 (non-feu) et lavables. C’est une solution durable, économique et facile d’entretien.