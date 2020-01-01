Le revêtement mural textile est une solution décorative et technique appréciée dans les projets professionnels (bureaux, hôtels, restaurants, espaces publics). Il associe une touche visuelle chaleureuse à des performances acoustiques, réduisant les réverbérations et le bruit environnant. Fabriqués en polyester, velours, lin ou tissus techniques ignifugés, ces panneaux peuvent être tendus ou collés selon les usages. Certains supports intègrent une mousse acoustique absorbante (α 0,15 à 0,30) pour un confort phonique optimal dès la pose. Ces revêtements sont souvent lavables, non-feu (classements B s1 d0/M1), parfois issus de matériaux recyclés, compatibles avec les chartes LEED ou labels Ecolabel. Ils s’adaptent à des dimensions larges et peuvent être imprimés sur-mesure pour un rendu personnalisé. Retrouvez ici une gamme professionnelle élégante, confortable et performante.