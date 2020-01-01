La fibre en acier tréfilé est une solution innovante pour le renforcement des bétons, notamment dans les dallages industriels, les chapes, les voiries ou les éléments préfabriqués. Incorporée directement dans le béton frais, cette fibre métallique permet de remplacer partiellement ou totalement les armatures classiques, tout en améliorant la résistance à la fissuration, à la fatigue et aux impacts. Grâce à leur forme (ondulée, crochetée) et à leur haute résistance mécanique, les fibres en acier assurent une répartition homogène des contraintes internes et optimisent la performance du béton dans le temps. Ce procédé simplifie la mise en œuvre, réduit les délais de chantier et améliore la durabilité des structures. Les produits disponibles varient selon la longueur, le diamètre et le taux d’incorporation. Retrouvez ici les solutions en fibres d’acier adaptées à vos applications en béton renforcé.