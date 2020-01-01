Fil et conducteur

Les fils et conducteurs jouent un rôle essentiel dans toutes les installations électriques, qu’elles soient résidentielles, tertiaires ou industrielles. Ils assurent la distribution de l’énergie entre les différents équipements et garantissent le bon fonctionnement du réseau. Selon les besoins, ils peuvent être rigides ou souples, unipolaires ou multipolaires, et dotés d’une isolation PVC, XLPE ou silicone pour résister à la chaleur, à l’humidité ou aux agents chimiques. Leur choix dépend de la tension, de la section, du type de pose et des normes à respecter (NF C 15-100, CEI, etc.). Bien sélectionner ses conducteurs électriques permet d’assurer la sécurité, la performance et la durabilité des installations. Retrouve ici une gamme complète de fils et conducteurs adaptés aux contraintes des professionnels du BTP et de l’industrie.