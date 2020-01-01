Fil et fibre en matière plastique

Le fil et la fibre en matière plastique sont essentiels dans de nombreuses applications du bâtiment, notamment pour l’assemblage, la fixation ou le renforcement de structures. Résistants à l’humidité, aux produits chimiques et aux variations de température, ces matériaux sont prisés pour leur légèreté, leur durabilité et leur facilité de mise en œuvre. Utilisés dans les chantiers de construction ou de rénovation, ils répondent à des besoins variés selon la nature du bâti ou du support. Leur usage peut aller de l’armature pour enduits aux travaux de maçonnerie, en passant par la fabrication de produits composites. Les professionnels du BTP apprécieront les nombreuses déclinaisons disponibles selon les projets. Consultez les solutions listées pour trouver le produit adapté à vos besoins techniques.