Fil, feutre, câble en fibre de verre

Les fils, feutres et câbles en fibre de verre sont des composants techniques incontournables dans le bâtiment pour leurs qualités mécaniques, thermiques et diélectriques. Résistants à la chaleur, à la corrosion et à l’humidité, ils sont utilisés dans des applications variées : renforcement de matériaux composites, isolation électrique, armature de panneaux ou encore protection thermique. La fibre de verre se décline sous différentes formes selon l’usage : fil continu pour la tresse ou le bobinage, feutre pour le renfort de résines, câble pour les structures souples ou rigides. Ces produits s’intègrent dans les systèmes d’étanchéité, les bardages techniques, les équipements industriels ou les solutions d’isolation. Grâce à leur polyvalence et à leur stabilité dimensionnelle, ils répondent aux exigences de performance du secteur du BTP. Retrouvez ici une sélection de solutions en fibre de verre pour vos projets.