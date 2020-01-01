Le filet est un élément de sécurité indispensable sur les chantiers de construction ou de rénovation. Qu’il soit utilisé comme filet pare-gravats, filet anti-chute ou filet de délimitation, il contribue à protéger les travailleurs, les matériaux et les zones sensibles. Grâce à leur résistance, leur souplesse et leur facilité d’installation, les filets répondent aux exigences techniques et réglementaires du secteur du bâtiment. Ils permettent également de prévenir les accidents et d’améliorer l’organisation des zones de travail. Cette sélection couvre les différents besoins des professionnels du BTP. Explorez les produits disponibles pour sécuriser efficacement vos chantiers.