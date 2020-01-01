Film pour vitre et vitrage, à coller, de sécurité

Le film pour vitre à coller de sécurité renforce la résistance du vitrage sans modification structurelle. Appliqué directement sur la surface du verre, ce film retarde l’effraction, limite les projections en cas de bris et améliore la protection des occupants. Il peut aussi offrir des propriétés anti-UV, anti-éblouissement ou pare-vue selon les modèles. Utilisé dans les logements, locaux commerciaux, établissements scolaires ou bâtiments publics, ce dispositif est simple à poser et répond aux exigences de sécurité et de discrétion. Il constitue une alternative rapide et économique à la pose de vitrages feuilletés ou armés. Consultez les produits proposés pour sécuriser vos vitrages selon les besoins de vos chantiers.