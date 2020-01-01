Vitrage isolant, survitrage et film de protection

Le vitrage isolant, le survitrage et les films de protection sont des solutions clés pour renforcer les performances thermiques, acoustiques et solaires des bâtiments. Le vitrage isolant, en double ou triple épaisseur, limite les pertes d’énergie tout en améliorant le confort intérieur. Le survitrage, quant à lui, constitue une alternative simple et économique pour optimiser l’isolation d’une fenêtre existante sans remplacement complet. Les films de protection viennent compléter ces dispositifs en filtrant les rayons UV, en réduisant l’éblouissement ou en améliorant la sécurité des vitrages. Ces solutions conviennent aussi bien aux logements qu’aux bâtiments tertiaires ou ERP. Elles permettent de répondre efficacement aux exigences réglementaires tout en maîtrisant les coûts. Consultez les produits proposés pour trouver les solutions les plus adaptées à vos projets.